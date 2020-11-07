Varlık Fonu'na şaşırtmayan atama: Talana yeni görevinde devam edecek

Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hasan Yücel atandı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

9 yıldır talanın başında: Son hedef Madra

Yücel'in 9 yıldır genel müdürlüğünü yaptığı TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, son olarak Madra Dağı'ndaki talan haberleriyle gündemde.

TÜMAD Madencilik Şirketi, İvrindi-Burhaniye sınırları içerisinde, 6 bin 606 hektarlık (7 bin 902 futbol sahası büyüklüğünde) alanda altın arıyor. Maden işletmesi, başta Madra Dağı olmak üzere ormanları, yaylaları, meraları tehdit ediyor.

Madra Dağı'nda 6 bin 600 hektarlık saha üzerine kurulu olan Avrupa'nın en büyük altın madeni olan TÜMAD halk tarafından birçok kez protesto edildi, çalışmaların durması talep edildi.