Varlık Fonu'na atamalar resmileşmeden toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün akşam saatlerinde, görevlerinden aflarını isteyen Berat Albayrak ile Arda Ermut’un Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiğini, Cumhurbaşkanınca Ahmet Burak Dağlıoğlu’nun yönetim kurulu üyesi olarak atandığını açıkladı.

Berat Albayrak’ın Bakanlıktan istifasını da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamıştı. Başkanlığın böyle bir yetkisi olmadığı, sol haber portalında ayrıntılı olarak değerlendirilmişti.

Basında yer alan bilgilere göre Varlık Fonu'nun bugün yapılan 19.00’daki toplantısına yeni atandığı belirtilen Dağlıoğlu da katıldı.

22 Kasım 2018 tarih ve 358 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle yürürlüğe giren Resmi Gazete Hakkında yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (ı) bendine göre Cumhurbaşkanının yetkisinde olan üst düzey görevlilerinin atamaları Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Söz konusu 8’inci maddede yasa, yönetmelik, CBK ile çeşitli atama ve düzenleyici kuralların Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Bu sayılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmadıkça yürürlüğe giremiyor.

Varlık Fonundaki atamalar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında eğer yürütmeye ilişkin kararlar alınırsa yasal açıdan sorunlu olacaktır.