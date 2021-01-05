Varlık Fonu salgın bahanesiyle denetlenmedi

Kamunun en büyük kuruluşlarını bünyesinde toplayan, başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu'nun salgın gerekçesiyle denetlenmediği ortaya çıktı.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı yazılı soru önergesinde, Varlık Fonu Denetim Raporları’nın akıbetini sordu. Özel’e yanıtı TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç verdi. Bilgiç, salgın hastalığı gerekçe göstererek, “Varlık Fonu denetim raporuna ilişkin süreç, TBMM Başkanlığı’nca yakından takip edilmekte olup, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı denetimi ile ilgili olarak mezkur düzenlemedeki ilk denetim aşaması olan bağımsız denetimin 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamlandığı ancak içinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının olumsuz etkileri sebebiyle denetimin ikinci aşaması olan Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek alanlarında uzman merkezi denetim elemanları tarafından yapılacak denetim sürecinin henüz tamamlanmadığı anlaşılmaktadır” dedi.

Özel iktidar siyasi faaliyetlerine devam ederken, salgının bahane gösterilip denetim görevini yerine getirilmemiş olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.