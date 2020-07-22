Varlık Fonu CEO'su Sönmez: Devleti ekonomide küçültme düşüncesi dünyada kendini tüketti

Türkiye Varlık Fonu (TVF) CEO'su Zafer Sönmez, “1980'lerde başlayan özelleştirme furyası ve bu yolla devleti ekonomide küçültme düşüncesi dünyada kendini tüketmiştir” dedi.

Bloomberg News'e konuşan Sönmez, “Özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacağız” diye konuştu.

"Singapur ve Malezya gibi Asya ülkelerinin bu modeli yıllardır başarıyla uyguladığını" kaydeden Sönmez, Türkiye'nin de benzer bir modeli çok daha iyi uygulayabilecek potansiyele sahip olduğunu savundu ve “Bunun en iyi örneğini Turkcell'de verdik. Yıllardır devam eden ve özel sektörün çözemediği ortaklık yapısı sorununu çözdük. Bunu yaparken aynı zamanda buraya yabancı kaynak girişi sağladık” dedi.

'TVF yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek'

Türk Telekom’da hisse yapısına ilişkin bir planlarının olmadığını belirten Sönmez, “TVF birkaç yılda yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek” diye konuştu.

Adana'da 10 milyar dolar büyüklüğünde petrokimya tesisi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sönmez, proje için yabancı doğrudan yatırım yapmayı amaçladıklarını belirtti. Sönmez, “TVF Afşin-Elbistan Santrali için 6 firma ile görüşüyor” dedi.