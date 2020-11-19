Vardiya'nın konuğu Birlik Sendikası

Yön Radyo'da bu akşam saat 21.00'de canlı yayınlanacak olan Vardiya programının ana gündemi, yeni açıklanan salgın tedbirlerinin, virüsün hızla yayıldığı işyerlerinde işçilere etkisi olacak.

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Vardiya'da salgının yayıldığı AVM ve fabrikalar gündeme geliyor.

Programın konuğu Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu.

Programda işçiler için salgın tedbirlerinin yetersizliğinin yanında salgının neden olduğu gelir kaybı da ele alınacak.

Haftanın öne çıkan diğer emek gündemlerinin de konuşulacağı Vardiya, Yön Radyo'nun karasal frekanslarından dinlenebileceği gibi, radyonun Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak da izlenebilecek.