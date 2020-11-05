Vardiya'da gündem 'torba yasa' olacak

Bu hafta Vardiya'nın ana gündemi Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa. Programda 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldırmayı, esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırmayı, patronlara yeni teşvik ve muafiyetler ile kaçak işçi çalıştıranlara af getirmeyi öngören torba yasanın Meclis görüşmelerindeki ayrıntıları ele alınacak.

Programın bu haftaki konuğu Dayanışma Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Oğuz Oyan.

Oyan ile torba yasa ile birlikte 2021 bütçesi ve Dayanışma Meclisi'nin önerileri ele alınacak.

İstanbul Valisi'nin işçilerin arasında artan virüs vakalarına yönelik esnek mesai saatleri önermesi ile haftanın diğer emek gündemlerinin ele alınacağı Vardiya bu akşam saat 21.00'de Yön Radyo'da canlı yayınlanacak.

Program radyodan dinlenebileceği gibi, Yön Radyo youtube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.