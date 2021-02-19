Vardiya'da bugün: Uzaktan çalışma ve Kadıköy Belediyesi Grevi

soL yazarı Alpaslan Savaş’ın hazırlayıp sunduğu ve her Cuma saat 14.00'te Yön Radyo’da canlı yayınlanan Vardiya programında bu haftanın konusu "uzaktan çalışma" ve "Kadıköy Belediyesi Direnişi".

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, programda "Kalıcı uzaktan çalışma ne anlama geliyor? Evden çalışma işçinin yarına mı?" sorularını yanıtlıyor.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkanı Ahmet Arıkan ise "Belediye işçileri ne istiyor? Grevde neler oldu?" Vardiya'da anlatıyor.

Emek gündemlerinin konu edildiği Vardiya, Yön Radyo'nun karasal frekanslarından ve YouTube kanalından canlı olarak izlenebilir.