Vardiya'da bugün: Sendikalaşma istatistikleri

soL yazarı Alpaslan Savaş’ın hazırlayıp sunduğu ve her Cuma saat 14.00'te Yön Radyo’da canlı yayınlanan Vardiya programında bu haftanın konusu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın son açıkladığı sendika istatistikleri.

Sendikalı işçi sayısının arttığı ancak pek çok sendikanın baraja altında kaldığı istatistiklerin ve 2020 yılında sendikal gelişmelerin ele alınacağı Vardiya’nın bu haftaki konuğu Petrol-İş Sendikası Araştırma Uzmanı Aşkın Süzük olacak.

Haftanın emek gündemlerinden kısa kısa ve işçi kütüphanesi gibi bölümlerin yer aldığı Vardiya, yön radyonun karasal frekanslarından dinlenebildiği gibi radyonun YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.