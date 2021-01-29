Vardiya'da bugün: Müzisyenler ve sahne emekçileri sendikalaşıyor

YÖN Radyo'da soL yazarı Alpaslan Savaş'ın sunduğu Vardiya programı bundan böyle her cuma saat 14.00'te dinleyicisi ile buluşuyor.

Pandemide işsiz kalan ve sendikalaşma sürecinde olan müzisyenler ve sahne emekçileri bu hafta programın gündeme geliyor.

Alpaslan Savaş'ın konuğu müzisyen Kardelen Pınar olacak. Pınar ile "Müzik emekçileri salgından nasıl etkilendi? Talepleri neler? Müzisyenler sendika ile ne elde edecek?" sorularına yanıt aranacak.

Vardiya’nın "İşçi Kütüphanesi" bölümünde ise bu hafta, 28 Ocak Kavel Grevi'nin yıldönümü vesilesiyle Zafer Aydın'ın

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı tarafından yayınlanan "Kanunsuz Bir Grevin Öyküsü Kavel 1963" kitabı konu ediliyor.