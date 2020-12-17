Vardiya'da bu haftanın konusu asgari ücret

soL yazarı Alparslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu, Yön Radyo'da her perşembe saat 21.00'de yayınlanan Vardiya programının bu haftaki ana konusu asgari ücret.

Vardiya'da asgari ücreti belirleyecek komisyonun bileşimi tartışılıyor. Çalışma Bakanı'nın "biz hakemiz" sözleri, patronların "dengeli asgari ücret" talebi ve işçilerin belirlenecek asgari ücrette söz hakkının neden bulunmadığı soruları gündeme gelecek.

Vardiya'da asgari ücret tartışmalarında referans alınmayan yoksullaşma konusu da ele alınacak. Hükümetin yoksullarla mücadelesi tartışılacak.

Vardiya'nın her hafta hazırladığı "Haftanın emek gündemleri" bölümünde ise Ekmekçioğulları metal fabrikasındaki direniş, PTT taşeron işçilerinin sendikalaşma mücadelesi, sağlık emekçilerinin talepleri konu edilecek.

Vardiya bu hafta yeni bir bölüm başlatıyor. Düzenli olarak yayınlanacak bu bölümde emekçiler için çeşitli kitaplar tanıtılacak ve bir "işçi kütüphanesi" oluşturmak hedeflenecek.