Vardiya'da bu hafta: Geçinebilmemiz için de tedbir alacak mısınız?

Bu hafta Vardiya'nın gündemi salgın tedbirlerinin ekonomiye ve işçilerin yaşamına etkileri. Program, işçilerin "Geçinebilmemiz için de tedbir alacak mısınız?" sorusunu gündeme getirecek.

Programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Aziz Konukman.

Konukman ile Vardiya'da son çeyrekte ekonominin beklenin üzerinde nasıl büyüdüğü, bu büyümeden işçilerin payına ne düştüğü, yarın görüşmeleri başlayacak 2021 yılı asgari ücretinde beklentinin ne olduğu ele alınacak.

Vardiyanın iki de işçi konuğu var. Vardiya'da Konukman ile yapılacak sohbete bir zincir kafe emekçisi ile bir otel işçisi katılacak.

Vardiya bu akşam saat 21.00'de Yön Radyo'da canlı yayınlanıyor.

Program tüm Marmara bölgesinde karasal frekanslardan dinlebildiği gibi Yön Radyo youtube kanalından canlı olarak da izlenebiliyor.