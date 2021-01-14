Vardiya'da bu hafta: 2021 yılında ücretler ne düzeyde olacak?

Vardiya bu akşam "2021 yılında ücretler ne düzeyde olacak?" sorusunu tartışıyor. Programın gündemi asgari ücretteki artışının diğer ücretlere nasıl yansıyacağı ve giderek derinleşen yoksullaşmanın 2021 yılında nasıl seyredeceği.

Programda ayrıca 2021 yılı içinde yapılacak kamu ve özel sektör sözleşmeleri ele alınacak.

Programın bu haftaki konuğu sendika uzmanı ve emek tarihçisi Can Şafak.

Vardiya'da her programda olduğu gibi bu hafta da "İşçi Kütüphanesi" ve "Haftanın Emek Gündemleri" bölümleri yer alacak.