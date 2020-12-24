Vardiya'da bu hafta: 2021 yılına örgütlenerek girenler

Alpaslan Savaş’ın hazırlayıp sunduğu ve Yön Radyo’da her Perşembe akşamı saat 21.00’de canlı yayınlanan Vardiya’nın bu haftanın konusu “2021 yılına örgütlenerek girenler”.

Programda, 2020 yılının salgın koşullarında hakkını arayan işçiler, sendikalaşanlar, direnenler ve örgütlenenler gündeme gelecek.

Programın konukları Birleşik Metal-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Erhan Delioğlu, Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya ve Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural.