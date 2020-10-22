Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

Bu hafta mecliste bugün görüşmeleri başlayacak olan torba yasa ele alınacak. İşçilerin kıdem tazminatını hedef alan 43 maddelik torba yasanın tüm ayrıntıları konuşulacak.

Dilovası bir emek cehennemine dönüştü. Yeni kurulan OSB'lerde patronlar işçilerin örgütlenmemesi için her türlü yolu deniyor. Özer Elektrik ve HSK System Air fabrikalarında sendikaya üye oldukları için işten atılan ve ücretsiz izne yollanan işçilerin direnişini ve Dilovası'nda işçilerin durumunu Birleşik Metal İş Örgütlenme Uzmanı Erhan Delioğlu anlatacak.

Haftanın emek gündemlerinin değerlendirileceği Vardiya her perşembe akşamı saat 21.00'da Yön Radyo'dan canlı dinlenebileceği gibi radyonun Youtube kanalından canlı olarak da takip edilebiliniyor.