Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş, "Vardiya" programıyla her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.
Bu haftaki programın konuğu Eğitim Bilimci Prof. Dr. Rıfat Okçabol, yüz yüze eğitim başlarken öğretmenlerin durumunu değerlendirecek.
Bunun ardından programa bağlanacak olan Doç. Dr. Serkan Öngel, son açıklanan işsizlik rakamlarını ele alacak.
Vardiya'nın bugün saat 21.00'da yayınlanacak programının diğer konuları AKP iktidarında grev yasakları ve haftanın emek gündemleri olacak.
VARDİYA bu akşam saat 21.00 @YonRadyo canlı yayında👇— Alpaslan Savaş (@alpaslan_savas) October 15, 2020
📌Yüz yüze eğitim başlarken öğretmenler ne durumda?
📞Eğitim Bilimci Prof.Dr.Rıfat Okçabol
📌Son açıklanan işsizlik rakamları ne anlatıyor?
📞Doç.Dr.Serkan Öngel
📌AKP iktidarında grev yasakları
📌Haftanın emek gündemleri pic.twitter.com/QgTmm9OseQ