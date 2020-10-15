Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Vardiya programında bugün, yüz yüze eğitim başlarken öğretmenlerin durumu ve son açıklanan işsizlik rakamları ele alınacak. Saat 21.00'da Yön Radyo'da yayınlanacak programda AKP iktidarında grev yasakları ve haftanın emek gündemleri de konu edilecek.

Haber Merkezi

soL yazarı Alpaslan Savaş, "Vardiya" programıyla her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alıyor.

Bu haftaki programın konuğu Eğitim Bilimci Prof. Dr. Rıfat Okçabol, yüz yüze eğitim başlarken öğretmenlerin durumunu değerlendirecek.

Bunun ardından programa bağlanacak olan Doç. Dr. Serkan Öngel, son açıklanan işsizlik rakamlarını ele alacak.

Vardiya'nın bugün saat 21.00'da yayınlanacak programının diğer konuları AKP iktidarında grev yasakları ve haftanın emek gündemleri olacak.