Vardiya programı yeni bölümüyle Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Vardiya programında bugün, yüz yüze eğitim başlarken öğretmenlerin durumu ve son açıklanan işsizlik rakamları ele alınacak. Saat 21.00'da Yön Radyo'da yayınlanacak programda AKP iktidarında grev yasakları ve haftanın emek gündemleri de konu edilecek.