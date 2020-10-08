Vardiya bu akşam yeniden yayında

Vardiya iki aylık aradan sonra Yön Radyo'da yeniden başlıyor. soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Vardiya programı bundan böyle perşembe akşamları saat 21.00'de Yön Radyo'da canlı yayınlanacak. Program radyonun Facebook, Youtube ve Periscope kanallarından da izlenebilecek.

Bu akşamki programın gündemleri arasında Berat Albayak'ın kısa bir süre önce açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan istihdam başlığı var. Esnek çalışma ve kıdem tazminatının tasfiyesine yönelik düzenlemelerin ele alınacağı bu gündemde programın konuğu Petrol-İş Sendikası araştırma uzmanı Aşkın Süzük.

Programda maden işçilerinin Soma ve Ermenek'ten başlatacağı Ankara yürüyüşü de gündeme gelecek. Soma Uyarlar Madencilik'in tazminat mağduru işçileri program konuğu.

Salı günü kuruluşunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuran Birlik Sendikası Vardiya'nın gündemleri arasında. Cargill işçilerinin mesajı ve geçtiğimiz haftanın emek gündemlerinden kısa kısa başlıklar programın gündemleri arasında yer alacak.

Canlı yayın saat 21.00'de Yön Radyo'nun youtube kanalından izlenebilir: