Varank, Faz-1 aşamasındaki aşı adayının ikinci dozunu oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, koronavirüse karşı geliştirilen insan klinik denemelerinin Faz-1 aşamasındaki virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayının ikinci dozunu yaptırdı.

Varank burada yaptığı açıklamada "Eğer aşımız inşallah geliştirilirse, sene sonundan önce üretilirse, aşımızı bütün insanlıkla paylaşmaya hazırız" dedi.

Salgının olduğu dönemde patent tartışmasını "çok şık" bulmadıklarını ve insanlıkla bağdaştırmadıklarını söyleyen Varank "Hocalarımız söylemişlerdi, 'Burada patent hakları devletimize aittir'. Şu anda devletimizin kontrolünde. Biz bunları insanlık yararı için kullanmaya hazırız" diye konuştu.