Vanuatu'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'na (USGS) göre, Vanuatu'nun 49 km doğusunda ve adanın başkenti Port Vila'nın 194 kilometre kuzeybatısında bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü 160 kilometre derinlikte kaydedildi.

Vanuatu, yüksek sismik aktiviteye sahip, düzenli volkanik patlamalara ve depremlere neden olan Pasifik Okyanusu'nun büyük bir kısmının etrafındaki bir alan olan Ateş Çemberi'nin yakınında yer almakta.

Şimdiye kadar yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapılmadı.

Ayrıca sarsıntının neden olduğu herhangi bir hasar veya zayiat bildirilmedi.