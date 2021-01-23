Vaniköy yangını soruşturması kapatıldı ama soru işaretleri sürüyor

İstanbul Üsküdar’da tarihi Vaniköy Camisi’nde 15 Kasım 2020'de yangın çıktı.

Kullanılmaz hale gelen Vaniköy Camisi'nin yangından önce 10 Kasım'da bir tarikata devredildiği öne sürülmüştü.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda "gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu" belirtilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle yangına neden olma" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda verilen takipsizlik kararında, caminin imamı Mustafa Coşkun müşteki, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı yetkilisi Uğur Vanioğlu ise şüpheli olarak yer aldı.

Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı söylenen kararda şöyle denildi:

"Olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldı. Üçlü bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil, emare ya da iddia bulunmadı."

'Yerden ısıtma ile ile ilgili açıklama yapılmadı'

soL'a konuşan ve takipsizlik kararını değerlendiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, camide yerden ısıtma olduğunun başta ortaya atılğına dikkat çekerek bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. Köymen "Tescilli olan özellikle de ahşap yapılarda yangına karşı ciddi önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

Köymen, şöyle konuştu:

"Bu yapının restorasyon projeleri onaylanmıştı yangından önce, şimdi yeniden projelendirilmeli. İtfaiye raporunda elektrik dendi ama yerden ısıtma da denmişti ama raporda bu yok. Önce onu sorgulamak lazım.

Tescilli yapıların ısıtma sistemlerine aslında son derece önem göstermek gerekiyor. Bir de orada bir mülkiyet durumu vardı, vakıflara geçmişti sonra da Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı'nın mirasçıları bir dava açmıştı. O süreçte, özel vakfa geçtikten sonra yangın çıktı.

Aslında Vakıflar Genel Müdürlüğü burada yapılan bütün uygulamaları kültürel varlıkların korunmasına yönelik tedbir alarak yapmak zorunda. Sonraki süreci takip etmek gerekiyor, en önemlisi o. Caminin yanı sıra tescilli bir müştemilat binası da vardı. Onların yeniden yapılması söz konusu.

En temel sorun baştan beri yerden ısıtma olduğuyla ilgili bir konu ortaya atılmıştı. Bununla ilgili daha sonra hiçbir açıklama yapılmadı. Elektrik tesisatından bahsedildi. Yalnızca 2015 yılında cami ile ilgili bir yüksek lisans tezinde atıf var, yerden ısıtma ile ilgili ama sonra bu kaldırıldı mı ne oldu bilmiyoruz. Yangından sonra da önce bu yerden ısıtma zikredildi sonra bunu kimse konuşmadı. İtfaiye raporunu da görmediğim için bir şey diyemiyorum.

Tescilli olan özellikle de ahşap yapılarda yangına karşı ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Restorasyonların da dikkatle yapılması önemli. Kimin mülkiyetinde olursa olsun kültürel yapılarla ilgili yangına karşı dayanıklılık ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor, buradaki temel sorun budur. Sürecin takipçisi olacağız."