Vaniköy Camisi 10 Kasım'da tarikata mı devredildi?

İstanbul boğazındaki tarihi Vaniköy Camisi'nin, yangından 6 gün önce 10 Kasım tarihinde bir tarikata devredildiği ileri sürüldü.

Milliyet'e konuşan yetkililerse caminin 10 Kasım'da devredilmesinin tesadüf olduğunu ve vakfın bir tarikatla bağı olmadığını ileri sürerek "Camiyi, bir cemaat veya tarikat sahiplenmiş olsa bakımsız kalmazdı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında "Yangından sonra öğreniyoruz ki, bu cami 6 gün önce, yani 10 Kasım 2020 günü bir tarikata devredilmiş. Şimdi sormaz mısınız, koskoca 365 günde sanki başka hiç gün kalmamış gibi 10 Kasım 2020 günü bir tarikata devretmek nedir?" ifadelerine yer vermişti.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre caminin tarikata devredildiği iddiası ismi verilmeyen yetkililerce yalanlandı.

Habere göre Vani Mehmet Efendi tarafından 1655’te yaptırılan tarihi caminin mülkiyeti, ölümünden sonra vasiyeti üzerine torunları tarafından kurulan Yeni Valide Camisi Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’na devroldu. Ancak vakfın yöneticisi Yılmaz Tekin Vanioğlu’nun 2018’deki ölümü üzerine caminin sorumluluğu geçici süreyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Vani Mehmet Efendi’nin soyundan gelen son temsilci Uğur Vanioğlu ise hem yönetici ataması, hem de vakıf malının iadesi için hukuki süreç başlatırken, söz konusu yargı aşaması 2020 yılı içinde sonuçlandı. Vaniköy Camisi 10 Kasım’da yeniden mülkiyet sahibi vakfa iade edilirken, Uğur Vanioğlu ise Vani Mehmet Efendi soyundan gelen temsilci olarak kanunen vakıf mütevelli heyet başkanı olarak atandı.

Haberde ismi verilmeyen yetkililerin camiyi bir cemaat ve tarikat sahiplense bakımsız kalmayacağını savunması dikkat çekti.

Habere göre sözkonusu yetkililer şunları kaydetti:

“Mütevelli heyeti başkanı 2 yıl önce vefat edince, Vani Mehmet Efendi’nin soyundan gelen oğlu Uğur Vanioğlu, mahkeme kararıyla vakfın mütevellisi olarak atandı. Vakıf, Vaniköy Camisi dışında, Bursa Kestel’de bir cami, Yedikule’de de bir dükkan ile bir daireye sahip.

Çok zengin ve akarları olan bir vakıf değil. Söz konusu vakfın bir tarikatla bağı olmadığı gibi, 10 Kasım’da vakfa devredilmesi tamamen mahkeme kararına istinaden verilen tesaddüfi bir karar. Camiyi, bir cemaat veya tarikat sahiplenmiş olsa bakımsız kalmazdı. Caminin işletmesi Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde."

Ertuğrul Özkök: Ahmet Misbah Demircan aradı

Dünkü yazısının ardından Ertuğrul Özkök de bugünkü yazısında kendisine Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz'in bilgi notu gönderdiğini ve Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da aradığını belirterek caminin devrine ilişkin kendisine verilen bilgileri aktardı.

Özkök caminin vakfa devredilmesinin 10 Kasım'da gerçekleşmesine ilişkin "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2 Kasım günü Uğur Vanioğlu’na bir yazı yazarak gelip vakfı teslim almasını bildirmiş. Ancak Vanioğlu, 10 Kasım günü gelerek devir teslim işlemini yapmış. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü teslim için bir tarih belirlememiş, ancak yeni yönetici devralmaya 10 Kasım günü gelmiş" diye yazdı.

Caminin arkasında bir cemaat, bir tarikat olup olmadığı sorusuna ilişkinse Özkök şunları yazdı: "Odatv’de Soner Yalçın’ın yazdığına göre vakfın ilk kurucusu, Osmanlı döneminde “Kadızade Gettosu” denilen bir çevreye yakınmış. Ezanın makamla okunmasına, salavat getirilmesine, camilerde birden fazla minare olmasına ve zikre karşı bir görüşü savunuyorlarmış. Yani Hazreti Muhammed’den sonra dine getirilen yeni uygulamalara karşılarmış."

"Ya bugün yönetimi devralan Uğur Vanioğlu’nun arkasında böyle bir cemaat var mı?" diyen Özkök yazısında "Ahmet Misbah Demircan 'Hayır yok' diyor... Parası yok, cemaati yok, öyleyse yanan camiyi kim yeniden inşa edecek? O konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş ve yardımsever bir işinsanı bulunmuş. Evet geçen pazar yanan caminin arkasında böyle bir hikâye var" ifadelerine yer verdi.