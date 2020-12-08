Vaniköy Cami yangınında 'bilirkişi raporu' açıklandı

İstanbul Üsküdar’da tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda "gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu" belirtildi.

DHA'nın haberine göre, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 elektrik mühendisi, 1 itfaiye amiri, 1 makine ve ısı sistemleri mühendisi ile yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya girdi.

Raporda, tarihi olan caminin duvarlarının bağdadi yapı sınıfına girdiği ve bu nedenle alevlerin kısa sürede caminin her tarafını sardığı söylendi. Caminin "alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları, görüntü sistemi ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü, daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü" kaydedildi. Yangının 2 saatte kontrol altına alındığının belirtildiği raporda, yangında kasıt olmamakla birlikte "bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangının meydana geldiği ve büyüdüğü" belirtildi.

Kullanılmaz hale gelen Vaniköy Camisi'nin yangından 6 gün önce 10 Kasım günü bir tarikata devredildiği öne sürülmüştü.