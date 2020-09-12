Van’da tıp merkezi müdür yardımcısı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli müdür yardımcısı Mehmet Veysi Göz'ün, Covid-19'dan yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Haber Merkezi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, hastanenin Ek Bina ve Poliklinikler Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi Göz’ün Covid-19'a bağlı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Veysi Göz’ün daha önce Şemdinli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.
 
Türk Tabipleri Birliği de ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.