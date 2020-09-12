Van’da tıp merkezi müdür yardımcısı Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, hastanenin Ek Bina ve Poliklinikler Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi Göz’ün Covid-19'a bağlı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Veysi Göz’ün daha önce Şemdinli Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.
Türk Tabipleri Birliği de ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Van Y.Y.Ü. Dursun Odabaş Tıp Merkezi Ek Bina ve Poliklinikler Sorumlusu Müdür Yardımcısı Mehmet Veysi GÖZ Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) September 11, 2020
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Tg8JPCM24I