Van'da köylülerin helikopterden atılması hastane raporuyla doğrulandı

Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki 8 çocuk babası Osman Şiban ve 57 yaşındaki 7 çocuk babası Servet Turgut’un helikopterden atıldıkları hastane raporuyla belgelendi.

Rapor: Helikopterden düşme

İşkence gördüğü fotoğraflarla kanıtlanan, 17 Eylül’de normal servise alındıktan sonra bugün taburcu edilen Osman Şiban’ın, hastane epikriz raporuna ulaşıldı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'un haberine göre, raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikayetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi. Raporun şikayet bölümünde “Yoğun Bakım” başlığında “yüksekten düşme” belirtilirken, devamında “Yüksekten düşme sorası emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından acile getirilmiş” denildi.

İddialar doğrulandı

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı E.B. imzalı raporun hikaye bölümünde, “yüksekten düşme” şikayetiyle acil servise getirildiği kaydedildi. Şiban’a yapılan müdahalelere yer verilen raporun devamında, “...hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde ekonsultasyon (tanı konulmak) istenmiştir. Hasta acilde görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Raporla, “Helikopterden atıldılar” iddiası da doğrulanmış oldu. Raporda, Şiban’ın zararların etkisi azalmakla birlikte yoğun bakımdan servise alındığı kaydedilen raporda, dirseğin deri altında biriken kanda azalma, göz etrafında olan morluklarda da azalma olduğu kaydedildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Servet Turgut’a dair hazırlanan darp raporunda, askerler tarafından önce özel bir hastaneye ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü, “İsimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta” notu yer aldı.

“Yüksekten düşme” bilgisinin, bilinçleri kapalı bir şekilde 2 kişiyi hastaneye getiren askerler tarafından verildiği ileri sürüldü.

Meclis gündemine taşındı

Hafıza kaybı yaşayan Osman Şiban dün taburcu edilirken Servet Turgut, yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Konuya ilişkin yetkili kurum ve kişilerden bir açıklama yapılmazken Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tayyip Temel verdiği soru önergesi ile konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşıdı.

'Açıklığa kavuşturulmalı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önerge veren HDP Van Milletvekili Tayip Temel, yaşananlara dair “11 Eylül 2020 tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınan ve 2 gün sonra Van Bölge ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 8 çocuk babası Osman Şiban (50) ve 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları iddia edilmekteydi. 20. Eylül 2020 tarihinde Osman Şiban’ın hastane epikriz raporuna ulaşıldığı bilgisi basına yansımıştır. Rapora göre Osman Şiban’ın “yüksekten düşme” şikayetiyle acil servise getirildiği kaydedilmiştir. Raporda Şiban’ın “helikopterden düşme sonrası acil servise getirildiği” bilgisi yer almaktadır. Servet Turgut için hazırlanan raporda ise “isimsiz hasta yüksekten düşme sebebiyle getirildi. Entübe hasta.” notu yer almaktadır. Böylece rapor, her iki yurttaşın “helikopterden atıldılar “iddiasını güçlendirmektedir. Yaşanan bu dehşet verici olayın kamuoyu nezdinde bir an önce açıklığa kavuşturulmaya ihtiyacı vardır” değerlendirmelerinde bulundu.

'Soruşturma başlatılmış mıdır?'

Temel, önergesinin devamında Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:



* Osman Şiban ve Servet Turgut adlı yurttaşlar gözaltına alınmışlar mıdır? Gözaltına alınmışlarsa nereye götürülmüşlerdir?



* Osman Şiban ve Servet Turgut'un helikopterden atıldıkları iddiası doğru mudur? Söz konusu iddia doğru ise Osman Şiban ve Servet Turgut’u helikopterden atan şahıs/şahıslar kimlerdir? Bu şahıs/şahıslar hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?



* Osman Şiban ve Servet Turgut Van Eğitim ve Araştırma hastanesine kim ya da kimler tarafından getirilmişlerdir?



* Söz konusu iddia doğru ise işkencenin bir insanlık suçu olması hasebiyle Osman Şiban ve Servet Turgut adlı sivil yurttaşlara işkence yapılarak helikopterden atılmaları iddiasına ilişkin açıklamayı kamuoyuna ne zaman yapacaksınız?



* 2001-2020 yılları arasında kaç sivil yurttaşa işkence yapıldığı hastane raporu ile belgelenmiştir?