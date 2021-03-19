Van'da kadın cinayeti: Eşi tarafından öldürüldü

Van’ın Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi’nde yaşayan Remzi Yok, eşi Aysel Yok'u başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre, Remzi Yok, cinayetin ardından 112 ekiplerine haber verip kaçtı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 28 yaşındaki Aysel Yok'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

4 çocuk annesi genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, evdeki çocuklar ise koruma altına alınmak üzere Van’a gönderildi.

Remzi Yok'un yakalanması için çalışma başlatıldı.