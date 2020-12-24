Van'da IŞİD operasyonu: 31 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah ilde IŞİD'le bağlantılı "Amer Onay Grubu"na yönelik gerçekleştirilen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, IŞİD ile iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren 'Amer Onay Grubu'na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği" kaydedildi.

Sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile IŞİD'in ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konulduğu aktarıldı.