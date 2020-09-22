Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı

Van’da 16 gün boyunca kent genelinde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Van ili coğrafi sınırları içerisinde 20 Eylül tarihinden geçerli 05 Ekim tarihi de dahil olmak üzere 16 gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı ifade edildi.