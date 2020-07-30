Van'da bir mahallede akrep istilası

Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli 1300 kişinin yaşadığı Çimen Mahallesi son günlerde yoğun akrep istilasına uğradı. Mahallede yaşayanlar gece-gündüz evlerinde rahat oturamaz hale geldi.

DHA'da yer alan habere göre, Çimen Mahallesi’nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan 28 yaşındaki Müslüm Beder, 23 yaşındaki eşi Meryem Beder ve 2 çocuklarının yaşadığı ev ve bahçelerinde yoğun olarak bulunan akrepler nedeniyle aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Son olarak Meryem Beder ve 4 yaşındaki oğulları Arda'yı da uyurken akrep soktu. Bunun üzerine Beder ailesi evi boşaltıp babasının evine yerleşti.

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne bildirdi.

Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.

Açıklamalarda bulunan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Burada genelde kuyruklu akrep ve sarı kız dediğimiz böceğe benzeyen akrepler var. Bu kuyruklu akreplerin zehri kuyruklarında bulunur. Bu akreplerin evlere giren farklı bir türü de var. Bu da sarı kız dediğimiz etçil türlerdir. Özelikle yaşam alanlarına evlere, ahırlara ve kümeslere giren akrep türüdür. Bunların büyükleri bir el ayası kadar olabiliyor. Bu akrepler soktuğu zaman zehrini soktuğu nesnenin üzerine boşaltırlar. Bu akrepler önce avını sokup daha sonra yemeye başlar. Bu akrep türleri yaklaşık 1 metre sıçrama özelliğine sahiptir."

Mahallede yaşanan akrep istilasının nedenleri ile ilgili de bilgi veren Veteriner Hekim Çiftçi, "Akrepler havaların ısınmasıyla kendilerine daha serin yerler ararlar. Yer altında bulunan bu canlılar, yer ısındığında kendilerini dışarıya atarlar ve genelde taş altına gizlenirler. Şikayet üzerine geldiğimiz bu köyde akreplerin çok olması mahallede yaşayan insanların yaşamını tehdit ediyor. Tarım ve Köy İşleri ile koordineli çalışıp, buradaki sorunu çözmeye çalışacağız" dedi.