Van Valisi: İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız arttı

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum olarak atanan başkanı Mehmet Emin Bilmez, ilde ilk kez Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan ve entübe hasta sayısının arttığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Vali Bilmez, kentte son günlerde hastanelere başvuran ve Covid-19 testleri pozitif çıkanların yüzde 70'inin 60 yaş üstü vatandaşlardan oluştuğunu belirtti. Bu nedenle yaşlılar için riskin arttığını ve bu hastaların tedavi süreçlerinin uzadığını belirten Bilmez açıklamasında şunları kaydetti:

"İlk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayımız artmıştır. Bundan dolayı özellikle yaşlılarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmamalı. Tüm vatandaşlarımız da hem kendi hem de yaşlılarının sağlığını korumak, pandeminin yayılmasını önlemek adına maske takıp, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelidir. Vakaların artmasıyla birlikte alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla son günlerde hastanelerde yaşanan yoğun hasta ziyaretleri de yasaklanmıştır.

Öte yandan yaz mevsimiyle düğünler artmıştır. Düğün sahiplerinin pandemi kuralları kapsamında düğünlerini yapmaları gerekmektedir. Bununla ilgili kurulan bir komisyon, düğünlerde denetleme yapacaktır. Yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Riskin farkında olalım, tedbirlere uyalım."

100 vakadan 13'ü yoğun bakımda

Van'da şu anda Covid-19 testi pozitif çıkan 100 hastanın hastanede, 35'inin de tedavisinin evlerinde sürdüğünü, bunlardan 13'ünün yoğun bakımda olduğunu belirten Bilmez, şu ana kadar 1270 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini aktardı.

Bilmez, kentte entübe hasta sayısının 5 olduğunu açıkladı.