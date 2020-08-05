Van Valiliği: Görüntüler batan tekneye ait değil

Van Valiliği, 27 Haziran'da Van Gölü'nde batan tekneye ait son görüntüler olduğu belirtilen videonun sözkonusu tekneyle bağlantısının olmadığı kanaatine varıldığını duyurdu.

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu 27 Haziran’da Van Gölü’nde yaşanan ve 61 sığınmacının cansız bedenine ulaşılan tekne faciasına ilişkin hazırladığı raporu bugün açıkladı. Baro batan teknenin son görüntüleri olduğunu belirterek bir video da paylaştı.

Van Barosu'nun Twitter hesabından "Baromuz Göç ve İltica Komisyonunca 27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölünde hayatını kaybeden göçmen ve sığınmacıların tekne batmadan önce çekilen görüntüleri elde edilerek yayınlandı" mesajıyla bir video paylaşıldı.

Baromuz Göç ve İltica Komisyonunca 27 Haziran 2020 tarihinde Van Gölünde hayatını kaybeden göçmen ve sığınmacıların tekne batmadan önce çekilen görüntüleri elde edilerek yayınlandı! https://t.co/jbIwhYKXQQ — Van Barosu - Baroya Wanê - Van Bar Association (@VanBaro) August 5, 2020

Van Valiliği ise sözkonusu videonun batan tekneyle bağlantısının olmadığı kanaatine varıldığını duyurdu.

Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Görüntülere 18 Temmuz 2020 saat 10:00 sıralarında ulaşılmış olup, İstanbul’da yaşayan ve görüntülerin ilk kaynağı olan Afgan uyruklu şahısla aynı gün içerisinde iletişim kurulmuştur. Afgan uyruklu şahıs ile yapılan telefon görüşmesinde, başka biri tarafından videonun kendisine gönderildiğini, görüntülerdeki kişileri tanımadığını, görüntülerin hangi araca veya kime ait olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Görüntüler analiz edildiğinde; videodaki teknenin batmış olan Akbaş isimli tekne ile herhangi bir benzerlik taşımadığı bu durumun tekne sahibi ile yapılan görüşmeler ile teyit edildiği, çıkan cesetler ile görüntülerdeki kişiler arasında yapılan karşılaştırmalarda eşkâllerin benzerlik göstermediği, kayıtta gün ışığının görüldüğü ancak olayın gece saatlerinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, söz konusu görüntülerin meydana gelen tekne batma olayı ile bağlantısının bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.