Van Gölü'nden 13 kişinin cesedi çıkarıldı

Van Gölü'nde 27 Haziran'da batan sığınmacı teknesindekilerden bugüne dek 13 kişinin cesedine ulaşıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde, Gevaş-Tatvan arasında sahile yakın su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkek cesedine ulaşıldığı belirtildi. Böylece 27 Haziran’dan bu yana Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 13’e yükseldi.

Teknede 60 sığınmacının bulunduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklanmıştı. Batan tekneyi arama çalışmaları ise sürüyor.