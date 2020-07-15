Van Gölü’ndeki faciada ölü sayısı 37’ye yükseldi

Van Gölü'nde 60 göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda, Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cansız bedenler çıkarılmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 22 ceset ise tekneden çıkarılmıştı. Bugün devam eden çalışmalar sonucunda 1 cesedin daha çıkarılmasıyla toplam ulaşılan ceset sayısı 37 oldu.

Gölde yürütülen çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verildi.