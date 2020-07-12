Van Gölü'nde batan teknede yaşamını yitiren sığınmacılardan 26'sının cesedine ulaşıldı

Van Gölü'nde 27 Haziran tarihinde batan sığınmacı teknesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Enkazı geçtiğimiz günlerde 106 metre derinlikte bulunan tekneden bugün 7 ceset daha çıkarıldı. Enkazın bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Çarpanak Adası açıklarında batan teknede 60 sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 13 ceset su yüzeyinde bulundu, 13 ceset ise teknenin enkazından çıkarıldı.

Bugünkü çalışma sırasında çıkarılan 7 ceset, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çalışmalara ara verildi

Arama çalışmalarına, rüzgar yüzünden gölde oluşan dalgalar nedeniyle saat 16.30 itibarıyla ara verildi. Çalışmalara ekiplerin yapacakları değerlendirme toplantısının ardından yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.