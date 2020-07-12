Van Gölü'nde 4 sığınmacının daha cesedine ulaşıldı

Van Gölü'nde 27 Haziran tarihinde batan sığınmacı teknesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Enkazı geçtiğimiz günlerde 106 metre derinlikte bulunan tekneden bugün 4 ceset daha çıkarıldı. Enkazın bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Çarpanak Adası açıklarında batan teknede 60 sığınmacının bulunduğu tahmin ediliyor. Şimdiye kadar 13 ceset su yüzeyinde bulundu, 8 ceset ise teknenin enkazından çıkarıldı.

Bugünkü çalışma sırasında çıkarılan 4 ceset, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.