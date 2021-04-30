Valilikten marketlerde bazı ürünlerin satışına yasak kararı: Önlerine bant çekilecek

Kütahya'da, 17 günlük "kapanma" sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi.

DHA'nın haberine göre, ilave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

Bu doğrultuda, "salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına" karar verildi.

Alınan karar, "resmi yazıyla" kentteki marketlere tebliğ edildi.

Kocaeli'de de yasak kararı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da konuyla ilgili bir karar aldı.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Sözkonusu kurul kararında, "kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı" belirtildi.