Valilikten Cizre patlamasına ilişkin açıklama

Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde bir polis karakolunun yakınında meydana gelen patlama nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı.



Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün akşam saatlerinde İdil Caddesi üzerinde bulunan polis karakolunun yakınında patlama meydana gelmişti. Kentin her yerinden duyulan patlama ardından ambulans sesleri yoğun bir şekilde duyulurken, olay yerine onlarca zırhlı araç sevk edilmişti.



Patlamaya ilişkin Şırnak Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cizre İlçemizdeki sözde YPS ve Gençlik Yapılanmasının son dönemlerde EYP’li saldırı, taşlama, yazılama ve benzeri eylem arayışı içerisinde oldukları ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgüt propagandası yaparak provokatif algı oluşturma faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen İ.B., B.K., G.S., İ.I., S.E. ve G.V. isimli 6 şüpheli 15.02.2021 günü Emniyet Ekiplerimiz tarafından yapılan operasyonda yakalanarak Savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır" denildi.