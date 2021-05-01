Valilikten Adana Demirspor açıklaması: TFF'nin belirlediği kişiler stada alındı

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu’nda bugün Balıkesirspor’u konuk etti. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve pandemi önlemlerine rağmen taraftarlar stada girmişti.

Tartışmaya yol açan görüntüler sonrası Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım "Benim taraftarımı polis stada sokmuyor. 'Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor?' dedim. 'Süleyman Soylu’nun oğlu dediler.' Emniyet Müdürü, Soylu'nun oğlunun karşısında önünü ilikliyor!" diye konuşmuştu.

'TFF'nin belirlediği kişiler stada alındı'

Adana Valiliği, stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Valilik, "Maç başlamadan önce stadyuma girmeye çalışan veya civarında bulunan kişiler uzaklaştırılmış, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği görevliler ve kişiler dışında stadyuma kimse alınmamıştır. Kovid-19 ile mücadele sürecinin yaşandığı bu dönemde tam kapanma kurallarını ihlal ederek stadyum çevresinde yoğunluk oluşturan ve stadyuma gelmeye çalışan şahıslar hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" açıklaması yaptı.