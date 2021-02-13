Valilikten açıklama: Kuran kursları sokağa çıkma yasağından muaf

Denizli Valiliği kentte alınan yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarını duyurdu. Buna göre, "Hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarındaki öğrenci, kursiyer, öğretici, çalışanlar" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sözkonusu kişilerden 65 yaş ve üzerinde olanlar ile 20 yaş altında kalanların şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına da karar verildi.

Valiliğin duyurusu şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığının 10.02.2021 tarihli 1047564 sayılı yazısı ile hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 12.02.2021 tarihli ve 'Hafızlık Kur’an Kursları Muafiyeti' konulu yazısına istinaden; güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak șekilde;

Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalıșanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."