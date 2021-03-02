Valilikten açıklama: İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin uygulanacağı saatleri açıkladı.
Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz #İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde,kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" diye yazdı.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 2, 2021
🟠Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz.
💙Hedefimiz #İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi
📍İlimizde,kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır.
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