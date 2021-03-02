Valilikten açıklama: İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin uygulanacağı saatleri açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecindeyiz. Hedefimiz #İstanbul’umuzun Boğaz’ın rengi gibi mavi şehirler listesine girmesi. İlimizde,kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır" diye yazdı.

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