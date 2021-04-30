Valilikler içki yasaklarını duyuruyor: Antalya ve Eskişehir de açıkladı

Tam kapanma döneminde alkollü içki satışı yasakları valilikler tarafından açıklanıyor.

Kütahya ve Bursa valiliklerinin ardından Antalya ve Eskişehir valilikleri de içki satışını 17 Mayıs'a kadar yasakladığını duyurdu.

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada 17 Mayıs'a kadar ildeki tekel büfelerinin kapalı tutulacağı, market, bakkal gibi yerlerden "alkol ürünü" satılmayacağı belirtildi.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun bugün yaptığı olağanüstü görüşmesinde aldığı kararları duyuran valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesine göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerekmektedir. Bu kapsamda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde, ilimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına..."

Eskişehir Valiliği de yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları duyurdu. Kararlar arasında "tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkol ürünü

satılmaması" da yer aldı.

Daha önce de Bursa ve Kütahya valilikleri tam kapanma süresince alkollü içki satışına yasak getirdiğini duyurmuştu.