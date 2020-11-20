Valilik önünde intihar girişimi

Diyarbakır Valiliği önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak isteyen bir kişi son anda engellendi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre 30’lu yaşlarda ismi öğrenilemeyen yurttaş, geldiği Valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakma girişiminde bulundu. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Görüntülerde bina önündeki polislerden bazılarının konuşarak dikkatini dağıtmaya çalıştığı esnada şahsa arkadan yaklaşan diğer polislerin yere düşürdükleri kişiyi etkisiz hale getirdikleri görülüyor.

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce ambulansla hastaneye götürülen kişinin kendisini niye yakmak istediği konusunda bilgi edinilemedi.