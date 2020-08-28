Valilik: Maltepe Başıbüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği, Maltepe'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını belirterek soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Valilik konuyla ilgili soruşturmaya başlandığını açıkladı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde saat 16.30 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan da müdahale edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada “Bugün saat 16:30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” denildi.