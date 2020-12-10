Valilik kararı: Ateşi 38 ve üzeri olanlara 10 gün karantina

Kastamonu'da salgın önlemleri kapsamında "karantina" kararı alındı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde kontrol noktaları oluşturulacak ve buralarda vücut ısıları ölçülecek.

Ölçümlerde ateşi 38 derece ve üzerinde olanlar yurtlara alınacak.

Ateşi 38 üzeri olanlara aynı zamanda Covid-19 testi de uygulanacak. Sonuç pozitif çıkarsa bildirdikleri ikamette ya da yurtta karantinada tutulmaları sağlanacak.

NTV'nin haberine göre, il dışından gelen, ateşi normal ve herhangi bir olumsuzluğu olmayanlar ise belirtecekleri adreste 10 gün izolasyonda tutulacak.

Eğitim ve turizm maksadıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirket, şahıslar ile tevdi edilen bir kamu görevini yürütme amacı ile il merkezine gelenler ise kapsam dışında tutulacak.