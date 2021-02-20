Valilik kararı açıkladı: Tüm sınıflarda dönüşümlü yüz yüze eğitim yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın iller bazında açıkladığı tabloya göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişiden 44,69'unda vaka görülen Bartın’da "normalleşme" kararları alındı.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, il genelindeki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin dönüşümlü olarak başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kafe ve restoranlara ilişkin kararın da önümüzdeki günlerde kesinleşeceği ifade edildi.

Söz konusu açıklama şöyle: