Valilik kararı açıkladı: Tüm sınıflarda dönüşümlü yüz yüze eğitim yapılacak

Sağlık Bakanlığı'nın iller bazında açıkladığı tabloya göre, 8-14 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişiden 44,69'unda vaka görülen Bartın’da "normalleşme" kararları alındı.
Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, il genelindeki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin dönüşümlü olarak başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, kafe ve restoranlara ilişkin kararın da önümüzdeki günlerde kesinleşeceği ifade edildi.
Söz konusu açıklama şöyle:
- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 9 Şubat 2021 tarihli toplantısında İlimiz genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ile resmi ve özel tüm anaokullarında 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren tam gün olarak yüz yüze eğitime geçilmesi karar verilmiş bu çerçevede 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelindeki tüm okullarımızdan Covid-19 hususunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri ile belirlenen tüm tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla; 1., 2., 3., 4., 8., ve 12. sınıfların haftada 5 gün eğitim-öğretim yapılacak şekilde açılmasına, diğer ara sınıfların yani 5., 6., 7., 9., 10., ve 11. Sınıfların da ayrı ayrı ikişerli gruplara ayrılarak 1. grupların Pazartesi-Salı günleri eğitim-öğretime devam etmesine, Çarşamba günü okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, 2. grupların ise Perşembe-Cuma günleri olacak şekilde haftada 2 gün eğitim-öğretime başlamalarına;
- Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin bir takım ihtiyaçlarının karşılandığı okul kantinlerinin Covid-19 hususunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri ile belirlenen tüm tedbirlere riayet edilmesine ve kantinlerde bulunan masa sandalyelerin kaldırılarak öğrenci yoğunluğunu önleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşulu ile açılmalarına;
- Bartın Üniversitesi’nde bahar dönemi teorik eğitimlerin Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılmasına, uygulamalı eğitimlerin ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılmasına, uygulamalı eğitimler için ilimize dışarıdan gelen öğrencilerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilmelerine, öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde re’sen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testlerinin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılmasına, bu öğrencilerden 20 yaş altı olanlarının İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20 Kasım 2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında sokağa çıkmalarının mümkün olmasından dolayı her hangi bir karara gerek olmadığına; eğitim-öğretimin saat 21:00 da sonraya bırakılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına;
- Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağının, açılacak ise hangi şartlarda açılacağının Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği dört (4) kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirilmesine;
- İlimizdeki tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında yoğunluğu azaltmak herhangi bir bulaş durumunda mümkün olan en az sayıda personelin etkilenmesini temin etmek amacıyla uygulanan esnek ve dönüşümlü mesai sisteminin, kurumların personel durumu, iş yükü ve Covid-19 tedbirleri kapsamında aldıkları görevler dikkate alınarak 1 Mart 2021 tarihinde yeniden değerlendirilmesine;
- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarihli toplantısında, İlimizdeki 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımızın (pazar esnafı hariç) umumi pazar yerlerine girmeleri kısıtlanmış olup, bu vatandaşlarımızın pazar yerlerinde alınan tedbirlere riayet etmeleri kaydı ile pazar yerlerine 1 Mart 2021 tarihinden itibaren girmelerine;
- İlimizde bulunan ve franchise şeklinde işletilen lokanta, kafe restoran gibi iş yerlerinin tespitine, bu yerlerin ana işleticilerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya getirilerek tedbirlere riayet konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasına;
- Kademeli normalleşme döneminde uygulanmasına gerek görülmeyen bazı tedbirlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi gündemine alınmasına;
- Alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine karar verilmiştir.