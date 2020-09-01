Valilik inkar etmişti: CHP'li vekile darp raporu

CHP Kırşehir İl Başkanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünde düzenlemek istediği zafer alayı polis tarafından engellendi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, polis şiddetine maruz kalarak kendisine tekme atıldığını açıkladı.

CHP milletvekili Metin İlhan yaşanan arbedede kendisine polis tarafından tekme ve yumruk atıldığını açıkladı. İlhan’ın olaydan sonra hastaneye giderek aldığı darp raporunda, sol kaburgasında çatlak ve kırık şüphesi olduğu belirlendi.

CHP’li vekiller olayın ardından dün Kırşehir’e gitti. 30 Ağustos günü yaşanan olayla ilgili İlhan ile birlikte CHP’li milletvekilleri Utku Çakırözer, Tekin Bingöl, Levent Gök, Yıldırım Kaya, Ali Keven, Ahmet Önal, Faruk Sarıaslan ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

İlhan, “Partimizin önüne gelerek yaklaşık 100 metre yürüyüp Cacabey Meydanı’na çıkıp fener alayını büyük bir coşkuyla kutlamak istedik.

23 Nisan ile 19 Mayıs bayramlarını balkonlardan kutladık. Daha sonra 15 Temmuz’da Cacabey Meydanı’nda Vali Bey ile AK Parti milletvekili ve belediye başkanımızla meydanlarda birlik beraberlik örneği gösterip o dönemde de pandemi koşulları olmasına rağmen 15 Temmuz’u kutladık. Orada herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Biz sadece 10 kişi seçip öyle gidecektik. Polis arkadaşlar da ‘10 kişi gitsin’ dediler.

Ben tek başıma değildim zaten, direnç gösterdik, onlar da bize aşırı bir direnç gösterdi ve beni tek başıma geçirdiler. ‘Ben tek başıma bayram kutlayamam’ diyerek geri döndüm ve o arbedenin içine düştüm. Sırtıma birkaç tane tekme ve yumruk yedim. 30 Ağustos hepimizin bayramı. 15 Temmuz kutlandıysa, Ayasofya’da 300 bin kişi pandemi koşullarına uymadan cami açılışında bulunuyorsa, okullar açılacaksa, bu bayram da o meydanda kutlanır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Tekin Bingöl ise 30 Ağustos’un yurt genelinde her türlü baskıya ve dayatmaya karşın büyük bir coşku ile kutlandığına dikkat çekerek “Sadece Kırşehir’de bu çirkin olay yaşandı. Cumhuriyete, Atatürk’e karşı duruş sergileyenler bilmelidirler ki 30 Ağustos Zaferi’nin, Cumhuriyetin sayesinde buradalar” dedi.