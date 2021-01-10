Valilik gözaltına alınan eski sendika başkanı için 'milis' dedi

KESK'e bağlı Haber-Sen'in eski genel başkanı Musa Özdemir ifadeye çağrılması üzerine gittiği Emniyet'te önceki gün gözaltına alındı.

Özdemir'in iki gün önce geceyarısı polisler tarafından evine baskın düzenlendiği ve evinde arama yapıldığı, o sırada evde olmayan Özdemir'in daha sonra telefonla ifadeye çağrıldığı ve gittiği Emniyet'te gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber-Sen'den yapılan açıklamada "Gözaltılar, Baskılar, Sürgünler, İşten Atmalar Bizi Korkutamaz! Haber-Sen Önceki Dönem Genel Başkanımız Musa Özdemir Serbest Bırakılsın!" denildi.

Özdemir'in gözaltına alınmasıyla ilgili bugün Mersin Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında Musa Özdemir isimli şahsın mahkeme kararına istinaden gözaltına alınması ile ilgili olarak 'polis evlere baskın yapıyor' şeklinde güvenlik kuvvetlerimizi yıpratmaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapılmaktadır" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu husus; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda milis/işbirlikçi olduğu değerlendirilen Musa Özdemir isimli şahsın 08.01.2021 günü ikamet adresine alınan mahkeme kararına istinaden usulüne uygun olarak girilmiş, ikametinde bulunamayan şahıs daha sonra Emniyet Müdürlüğümüze gelerek teslim olmuştur. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."