Valilik engel olmadı, Boğaziçili öğrencilere karşı eylem: Tekbir getirdiler

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kabe fotoğrafı yere serildi” iddiasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan dayanışma eylemine karşı Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği (AGD) de toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini "pandemi" gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliği, grubun Beyazıt'taki eylemine ise engel olmadı.

Medyascope'den Hazar Dost'un haberine göre, AGD üyeleri, ikindi namazının ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplandı. Grup tekbirler eşliğinde, "Milli gençlik burada, dimdik ayakta" sloganını attı.

Grup eylemlerinde Boğaziçili öğrencileri "İslam düşmanı" olarak hedef aldı.

Emniyet güçleri ise grubu uzaktan izlemekle yetindi. Grup, açıklama yaptıktan sonra dağıldı.