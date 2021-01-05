Valilik duyurdu: İzmir'de yeni Covid-19 önlemleri

İzmir Valiliği İl Hızıssıhha Kurulu yeni Covid-19 tedbirleri alındığını açıkladı.

Buna göre, "Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunup bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilmesine karar verildiği" söylendi.

Alınan kararlar şöyle:

"1- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili NOTAM’ları ile uygulanmakta olan İngiltere’den yapılacak tüm uçuşların (genel havacılık ve/veya tahliye uçuşları da dâhil) ve Güney Afrika ve Danimarka’dan ticari uçuşların durdurulması uygulaması ile benzer şekilde yeni durumların gelişmesi halinde alınacak kararlar ilgili birimlerce titizlikle takip edilerek ve herhangi bir aksamaya meydan bırakılmamasına,

2- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenmesine, hareket edilecek ülke havalimanlarında bu test sonucu ibraz edilmeden kişilerin ülkemize iniş yapacak uçaklara alınmamasına,

3- Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrolleri titizlikle yapılarak ve son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişiler İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarihli ve 5353 sayılı Genelgesi ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısı kapsamında Valiliğimiz tarafından belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantina altına alınmasına,

4- Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunup bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilmesine,

5- Kara, deniz ve hava sınır kapılarımızda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu kontrollerini yapmak üzere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirilmesi (bir birim görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de oluşturulabilecektir) sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sağlanmasına,

6- Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı yazısında belirtildiği şekilde konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise Valiliğimizce belirlenen yerlerde karantinaya alınmasına,

-Bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılarak, test sonucu negatif olanların karantinası sonlandırılmasına, pozitif olanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülmesine,

7- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir."