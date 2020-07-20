Valilik: Dr. Yavuz Kalaycı yardım kampanyası ailenin isteğiyle sonlandırıldı

İstanbul Tabip Odası'nın 19 Nisan'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocukları için başlattığı yardım kampanyasının durdurulmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında kampanyanın Kalaycı'nın eşinin isteği üzerine sonlandırıldığı belirtildi. Yardım kampanyasının "valilikçe durdurulduğu" yönündeki haber ve paylaşımların "gerçeği yansıtmadığı" kaydedilen açıklamada "Valiliğimizce yapılan işlem, ailenin talebinin yerine getirilmesidir" denildi.

Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatıyla İstanbul Tabip Odası tarafından valiliğe müracaat edilerek Türkiye genelinde 3 ay süreyle yardım toplama kampanyası düzenlenmesi talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, talebin valiliğin 08.07.2020 tarihli onayı ile uygun görüldüğü ve gerekli izin verilerek kampanyanın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Rivaze Kalaycı, Valiliğimize sunmuş olduğu 17.07.2020 tarihli dilekçeyle 'Yardım Toplama Kampanyası'nın sonlandırılmasını talep etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakati ile İstanbul Tabip Odası'na verilen yardım toplama izni, yine Rivaze Kalaycı'nın talebi doğrultusunda sonlandırılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası'na, sorumlu Kurul ve ilgili bankalara bilgi verilmiştir. Valiliğimizce yapılan işlem, ailenin talebinin yerine getirilmesidir."

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada kampanyanın 16 Temmuz'da duyurulmasından bir gün sonra Valilik tarafından durdurulduğunun kendilerine sözlü olarak iletildiği vurgulanmış ve "Kampanyanın durdurulduğuna dair yazılı bir bildirim olması durumunda gerekli hukuki süreci başlatacağımızı bildiriyoruz" denilmişti.