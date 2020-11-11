Valilik, bekçiye 'hilafet' soruşturması duyurusunu sildi

Bursa Valiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada 26 Temmuz 2020’de sosyal medya hesabından hilafet etiketi altında Kelime-i Tevhit görselli paylaşımda bulunan çarşı ve mahalle bekçisi İsmail Belindir hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Ancak Valiliğin sosyal medya hesaplarındaki soruşturma duyurusu, daha sonra silindi.

Valiliğin resmi internet sitesinde bugün konuyla ilgili yer alan duyuruda ise "Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan" ifadelerinin çıkarıldığı görüldü.

Bursa Valiliği'nin bugünkü basın duyurusunda şöyle denildi:

"26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."