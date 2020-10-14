Valilik açıkladı: Kürtçe tiyatro oyununa soruşturma

İstanbul Valiliği, dün gösterimi yasaklanan tiyatro oyununa ilişkin açıklama yaptı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen 'Beru; Klakson Borizan Birt' isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez" denildi.

